اكتشاف 5 ماسات زرقاء نادرة في جنوب إفريقيا

أعلنت شركة بترا دايمندز ليميتد عن اكتشاف 5 ماسات زرقاء نادرة في منجم كولينان الواقع شرق بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا بـ 40 كم.

وقالت الشركة إنَّ الماسات الجديدة أعلى قيمة من الماسات العادية لشفافيتها ولمعانها العالي.

وأكدَّت الشركة أنَّ كل ماسة من الماسات المكتشفة تشكل حجراً مستقلاً بذاته، أي أنَّها لم تصقل من ماسة أكبر.

ويتراوح وزن الماسات الزرقاء النادرة المكتشفة ما بين 9.61 و25.75 قيراط، ومن المتوقع بيعها بمبلغ يفوق 40 مليون دولار أمريكي.

وعبّرت الشركة عن سعادتها الكبير للعثور على 5 ماسات زرقاء دفعةً واحدة، وقالت إنَّ هذا الأمر غير اعتيادي.

يذكر أن منجم كولينان يعدُّ مصدراً مهماً للماسات الزرقاء في العالم، ويعود آخر اكتشاف للماسات الزرقاء فيه لسبتمبر 2019، حيث وجدت الشركة ذاتها حجراً بزنة 20.08 قيراط تم بيعه بحوالي 15 مليون دولار لشخصٍ لم تكشف هويته.

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