أنغام تتحرر من كورونا.. وتعلن عن حفل بحضور الجمهور

أكدّت الفنانة المصرية أنغام أنها ستحيي حفلا فنيا على مسرح المنارة في مصر يوم 9 أكتوبر القادم بحضور الجمهور.

ونشرت الفنانة المصرية على حسابها الرسمي في موقع فيسبوك إعلان الحفل وقالت إنَّ الحفل هو الأول لها في مصر بحضور الجمهور منذ انتشار فيروس كورونا، وسيقام في تمام الساعة 9 مساءً وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت النجمة المصرية قد أحيت خلال فترة الحجر حفلاً فنياً عن بعد أقيم في مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، ضمن فعاليات مبادرة خليك بالبيت.

وشهد الحفل تقديمها لـ 16 أغنية منها بحبك وحشتيني، حالة خاصة جداً، يا ريتك، أساميك الكتيرة، مطمنة، فنجان النسيان وغيرها.

يذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفل فني بحضور الجمهور في مدينة جدة السعودية يوم 24 سبتمبر الجاري ضمن احتفالات الهيئة العامة للترفيه باليوم الوطني للسعودية.

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