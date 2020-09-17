هل تحمي النظارة من كورونا؟.. دراسة صينية تُجيب

أظهرت دراسة صينية جديدة قام بها باحثون تابعون لمركز جونز هوبكنز، ونشرت في دورية جاما أوثامالوجي يوم 16 سبتمبر الجاري فائدة ارتداء النظارة في الحماية من فيروس كورونا.

وقال الباحثون إنَّ ارتداء النظارة يجعل احتمال إصابة الشخص بالمرض أقل لأنَّها تحمي العين، وتقلل من ملامسة القطرات المحمولة جواً والتي قد تكون محملة بالفيروس، بالإضافة لمنعها الشخص من لمس عينيه بشكلٍ مباشر، وبالتالي يقل احتمال نقل الفيروس من اليدين للعينين.

وأوضح الباحثون أنَّ دراستهم تقوم على الملاحظة، ولا يمكن استنتاج شيء نهائي منها، إلا أنَّها تؤكد فائدة ارتداء النظارة في تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وطلب العلماء من الناس ارتداء دروع الوجه، وعدم الاكتفاء بارتداء النظارة لأنَّها غير قادرة على تغطية العينين بشكلٍ كامل.

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