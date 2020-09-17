جديد فيسبوك.. نظارة واقع افتراضي بشاشة 90 هرتز

شهد مؤتمر Facebook Connect إعلان شركة فيس بوك الأمريكية عن نظارة واقع افتراضي بشاشة 90 هرتز أطلقت عليها Oculus Quest 2.

وزودت الشركة الأمريكية النظارة الجديدة بشاشة LCD بدقة عرض 1832*1920 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز.

وجاءت نظارة Oculus Quest2 بتصميم أخف من الإصدار السابق بنسبة 10%، وبخيارات مختلفة للوحات الرأس بحيث تكون متوافقة مع الأحجام المختلفة للرأس، وبحزام مرن يحيط بالرأس عوضاً عن الحزام الصلب.

وعمدت الشركة الأمريكية لتصميم وحدات تحكم Rift touch بحجم أكبر، مع تصميم أفضل لدعم الإبهام، والتخصيص.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 64 غيغا بايت و256 غيغا بايت، وستحتوي على بطارية قوية تعمل كثقل لتوازن النظارة على رأس المستخدم.

يذكر أن فيس بوك ستطلق النظارة الجديدة في الأسواق العالمية في 13 أكتوبر القادم بسعر يتراوح ما بين 299 و399 دولارا أمريكيا.

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