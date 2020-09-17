هواوي تطلق جهازا لوحيا مميزا.. إليك مواصفاته

كشفت شركة هواوي الصينية عن جهاز لوحي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Huawei MatePad Pro 5G.

وسيعمل الحاسوب اللوحي الجديد بمعالج HiSilicon Kirin 820G ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI 10.1.

وزودت الشركة الصينية الجهاز الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 10.4 بوصة ودقة عرض 2000*1200 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، كما ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميغا بيكسل أيضاً.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 7250 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، 4 مكبرات للصوت، 4 ميكرفونات، ومنفذ USB-C.

وسيضم مجموعة من الملحقات كلوحة المفاتيح Huawei Keyboard Cover، والقلم Huawei M-Pencil.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الحاسوب اللوحي الجديد في الأسواق العالمية بسعر 473 دولارا أمريكيا.

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