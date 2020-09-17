إصابات كورونا في العام تتجاوز حاجز الـ30 مليونا

كشف إحصاء لوكالة “رويترز” للأنباء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز حاجز الـ30 مليونا، دون أن يُظهر الوباء أي مؤشرات على التباطؤ بعد حوالي 8 أشهر من بدء تفشيه.

وما تزال الولايات المتحدة الأميركية تتصدر الإصابات في العالم بنحو 6.65 حالة، ثم الهند بأكثر من 5.12 مليون حالة، وبعدهما البرازيل بنحو 4.42 حالة.

وفقًا للبيانات، فإن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس سيتجاوز قريبًا مليون شخص.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا تزيد عن خمسة أضعاف عدد حالات الإنفلونزا الشديدة المسجلة سنويًا.

من جهة أخرى، أظهرت دراسة أن الدول الغنية التي تمثل جزءًا صغيرًا من سكان العالم، اشترت بالفعل أكثر من نصف مخزون لقاح Covid-19 الموعود.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، إن حرمان الفئات الأكثر ضعفا في الدول الفقيرة من اللقاح قد يعرض حياة الناس للخطر.

لكن دراسة نشرتها منظمة أوكسفام أظهرت أن مجموعة من الدول الغنية التي تمثل 13 في المائة فقط من سكان العالم، قد حصلت بالفعل على نصيب الأسد من الجرعات المحتملة.

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