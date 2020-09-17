شركة Razer تطلق أحدث عتاد للألعاب باللونين الزهري والزئبقي

طرحت شركة Razer الأمريكية مجموعة Razer 2020 باللونين الزهري والزئبقي، التي تعد أحدث عتاد للألعاب.

وتتألف المجموعة الجديدة من فأرة Razer Viper Ulimate اللاسلكية، وسماعة Razer Hammerhead True Wireless لاسلكية، وحاسوب Razer Blade 15 Quartz المخصص للألعاب.

وسيعمل حاسوب Razer Blade 15 Quartz بمعالج Core 6 من الجيل العاشر Intel Coer i7، ومعالج رسوميات NVidia Ge Force GTX 1660 Ti.

وألحقت الشركة الأمريكية بهذا الحاسوب حاوية الرسوميات الخارجية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة Thundebolt3 التي تعمل على توفير رسوميات بمستوى جهاز الكمبيوتر المكتبي معززة باللون الأبيض، بالإضافة لحامل مناسب للأجهزة التي تحتوي على شاشة بحجم 15 بوصة.

أما فأرة Razer Viper Ulimate اللاسلكية فستأتي بتصميم أنيق وهيكل خفيف بوزن يصل إلى 78 غراما، وستزود بتقنية Razer HyperSpeed Wireless، وRazer Focus+20k DPI Optical Sensor.

بينما ستتميز سماعة Razer Hammerhead True Wireless بصوت لاسلكي سريع الاستجابة، يمنح اللاعب الأفضلية في اللعب من خلال الصوت الغامر الذي يمنحه له.

وزودت الشركة الأمريكية الأجهزة السابقة بمسار الألوان Razer Quartz المناسب لعشاق الألعاب.

وكانت Razer قد أطلقت في العام 2017 و2018 إصداري Razer Mercury وRazer Quatz اللذين حققا شعبيةً كبيرةً بين اللاعبين.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق العتاد الجديد بدءاً من 17 سبتمبر الجاري، حيث سيبلغ سعر الحاسوب المحمول Razer Blade 15 Quartz يبلغ 149ولارا أمريكيا، وسيطلق في أمريكا، كندا، أستراليا، سنغافورة، هونغ كونغ والصين، أما سماعة Razer Hammerhead True Wireless فسيصل سعرها لـ 99 دولارا أمريكيا، في حين سيصل سعر حامل الكمبيوتر الزئبقي 49.9 دولارا أمريكيا.

أما بالنسبة لـ Razer Blade 15 Quartz Edition فسيصل سعره لـ 1599.99 دولارا أمريكيا، في حين سيصل سعر Razer Core X Mercury Edition إلى 299.99 دولارا أمريكيا.

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