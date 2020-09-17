بعكس السائد.. الرياضة مفيدة لمرضى تآكل مفصل الركبة

دحضت الرابطة الألمانية لطب العظام الشائعات السائدة التي تتحدث عن خطورة ممارسة مرضى تآكل مفصل الركبة للرياضة.

وقالت الرابطة الألمانية إنَّ ممارسة الرياضة مفيدة لهم، لأنَّها تخفف المتاعب من جهة، وتعمل على تقوية المفاصل وتحسين وظيفتها من جهةٍ أخرى.

ونصحت الرابطة الألمانية لطب العظام المصابين بمرض تآكل مفصل الركبة بممارسة تمارين تقوية العضلات، وتمارين زيادة الحركية لمدة 45 دقيقة، وبمعدل مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً.

كما دعت المصابين بهذا المرض لممارسة رياضة المشي، وركوب الدراجة الهوائية بشكل معتدل.

وحذرت الرابطة الألمانية لطب العظام مرض تآكل مفصل الركبة من ممارسة الرياضات العنيفة وبخاصة كرة القدم، كي لا يتعرضوا لإصابة خطيرة تجعل حالتهم أسوأ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية