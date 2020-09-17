كورونا يهاجم مسرح البولشوي ويصيب النجمة آنا نتريبكو

اضطر المسؤولون في مسرح البولشوي لإلغاء أوبرا دون كارولس بعد إصابة الفنان إلدار أبدوراكوف ونجمة الأوبرا العالمية آنا نتريبكو بفيروس كورونا.

وأعلنت الفنانة آنا عن إصابتها بفيروس كورونا الذي سبب لها التهاباً في الرئتين، وقالت إنَّ صحتها بدأت بالتحسن بعدما قضت 5 أيام في المستشفى، وأكدَّت عزل نفسها بعدما شعرت بأعراض المرض رغم حصولها على نتيجة سلبية باختبار فيروس كورونا، قبل أن تعيد الاختبار وتظهر إصابتها بالمرض.

وأوضحت نجمة الأوبرا الشهيرة أنَّها اختارت البقاء في المستشفى لتتعافى بسرعة عوضاً عن عزل نفسها في المنزل لفترة أطول.

يذكر أنَّ أوبرا دون كارولس كانت ستشهد مشاركة 5 فنانين هم إلدار أبدوراكوف، آنا نتريبكو المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى يوسف أبوازوف، أهواندا كولايفا، وألتشين أزيزوف.

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