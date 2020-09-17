أم تُحفّز أطفالها على تناول الطعام بطريقة رائعة (صور)

ابتكرت اليابانية أيتوني الأم لـ3 أولاد أعمارهم 8، 10، 12 أعوام، طريقةً جديدةً لتحفيز أطفالها على تناول الطعام، حيث حوَّلت طعامهم لشخصيات سينمائية يحبّونها متبعةً فنّاً يابانياً يدعى كيارابين.

وقالت الأم التي تعيش في العاصمة اليابانية طوكيو إنّها بدأت باتباع هذا الفن لتشجيع ابنتها الوسطى على تناول الطعام، وأكدّت عدم حصولها على تدريب مسبق في هذا المجال.

وبعد ذلك بدأت أيتوني بنشر صور الطعام الذي تعده على صفحتها في موقع إنستجرام، حيث نشرت صوراً لطعامٍ على شكل أبطال ديزيني كميكي ماوس، Toy Story، Monsters inc، وWinnie، بالإضافة لشخصيات من وسائل الإعلام الشعبية، النباتات، والحيوانات.

وتمكنت الأم اليابانية من جذب أكثر من 150 ألف متابع على إنستجرام تفاعلوا مع إبداعاتها بشكلٍ كبير.

يذكر أنَّ أيتوني تصنع معظم طعام أطفالها من البطيخ، الكيوي، والبيض، وتعتمد على الأحداث الجارية في اختيار شكل الطعام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية