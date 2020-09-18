تعرف على أفضل مصابيح السيارات الداخلية في العام 2020

تُوفر مصابيح السيارات الداخلية أكثر من مجرد إضاءة لأن هذا النوع من المصابيح صار يُستخدَم لزخرفة السيارات من الداخل وتعزيز الديكور الخاص بها، جدير بالذكر أن هذا النوع من المصابيح يأتي بأسعار بسيطة جداً وهذا ما يجعلها مُناسبة للجميع كما أن بعضها يتزامن مع الموسيقى الخاصة بهاتفك ليبدأ في إنشاء إيقاع موسيقي على شكل إضاءة بالإضافة إلى أن هُناك أيضاً تطبيقات أخرى تتحكم في هذه المصابيح لتحقيق تأثيرات وأنماط مُختلفة في سيارتك، إذن في هذا المقال سنتطرق إلى عرض أفضل مصابيح السيارات الداخلية في الوقت الحالي.

أفضل مصابيح السيارات الداخلية لهذا العام:

1. wsiiroon Car LED

نبدأ هذه القائمة بمصابيح wsiiroon LED للسيارة والتي تُعتبر وبدون مُبالغة من أفضل مصابيح السيارات الداخلية في السوق حيث أنها تأتي بألوان مُتعددة مع اتصال لاسلكي ويُمكن التحكم فيها من خلال تطبيق على الهاتف والذي يسمح بالتحكم السهل في وضع الإضاءة عبر البلوتوث من هاتفك، تأتي هذه المصابيح مع 16 لون ونغمة كما تتزامن الأضواء بسهولة مع الموسيقى من هاتفك مع أضواء مُتغيرة الألوان مع إيقاع الموسيقى، يبلغ سعر هذه الحزمة 18.99 دولار.

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2. MINGER Unifilar Car LED

هذا عُبارة عن مُصباح LED داخلي للسيارة يتكون من سطر واحد مُتدرج مع مُفتاح للتحكم، وأهم ميزة فيه أنه سهل التركيب كونه يأتي مع مادة لاصقة قوية كما أنه يتميز بفتيل مُدمج لحماية أضواء السيارة، وبطبيعة الحال هذا المصباح مُتعدد الاستخدامات ومُناسب لجميع طرازات السيارات كما أنه من السهل جداً التحكم في الضوء باستخدام جهاز تحكم عن بُعد كما يتوفر أيضاً على تطبيق يُمكنه التحكم في أوضاع الإضاءة، يبلغ سعر هذه الحزمة 21.99 دولار.

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3. SUNNEST Car LED

هذا أيضاً يُعتبر من أفضل مصابيح السيارات الداخلية في الوقت الحالي كونه مُوفر للطاقة ويأتي مع كابل USB حيث تأتي هذه الحزمة مع 8 مصابيح LED داخلية للسيارة RGB لتغيير جو السيارة، يُمكن لهذه المصابيح التزامن مع الموسيقى لإحداث جو تفاعلي في السيارة، تتميز هذه المصابيح ببنية مرنة ومُقاومة للماء لسهولة التركيب والاستخدام طويل الأمد كما تأتي مع شريط لاصق لتسهيل عملية تركيبها، يبلغ سعر هذه الحزمة 13.99 دولار.

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4. Multicolor RGB Music

لا تختلف هذه المصابيح كثيراً عن المصابيح السابقة فهي أيضاً تخلق جو رائع داخل السيارة كما أنها تُعتبر طريقة رائعة لتزيين سيارتك من الداخل، تأتي هذه المصابيح مع مُستشعرات صُوت ممتازة والتي تعمل على تتبع الموسيقى من هاتفك وهذا بطبيعة الحال يخلق نمط إضاءة مثالي يتناسب مع مُوسيقاك، هذه المصابيح الرائعة مُتعددة الأوضاع تأتي مع العديد من الميزات القابلة للتعديل بحيث يُمكنك ضبط السطوع وسُرعات الوميض بكل سهولة، يبلغ سعر هذه الحزمة 34.89 دولار.

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5. Adecorty ADCLS01

Adecorty هي عُبارة عن شريط إضاءة LED بجهد 12 فولت مع أضواء مُلونة مُذهلة لتزيين أي سيارة داخلية وهي بالفعل من أفضل مصابيح السيارات الداخلية الموجودة في السوق، تأتي هذه المصابيح مع جهاز تحكم عن بُعد لسهولة التشغيل كما يتميز شريط LED بوجود 8 مصابيح RGB LED مع ميزة التزامن مع الصوت وبالتالي يُمكنك بسهولة الاستمتاع بالموسيقى مع الأضواء الساطعة التي تتناسب مع إيقاع الموسيقى، يبلغ سعر هذه الحزمة 17.99 دولار.

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6. armrest box car roof

هذه الحزمة الأخيرة في هذه القائمة عُبارة عن أضواء داخلية للسيارة يتم وضعها على السقف لجعله مليء بالنجوم وهي بالفعل مثالية لإنشاء سماء مُرصَعة بالنجوم داخل سيارتك، والمُميز أنه تأتي الأضواء مع شريحة تعديل مجانية تتيح لك تعديلات سهلة لأعلى ولأسفل بزاوية 90 درجة كما تُضيء هذه الأضواء في اتجاه مُختلف مما يجعل سيارتك تبدو جميلة وعصرية، تأتي الحزمة أيضاً مع مُفتاح تشغيل وإيقاف لسهولة الاستخدام، يبلغ سعر هذه الحزمة 19.98 دولار.

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