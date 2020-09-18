تسريب مواصفات سلسلة هواتف Realme Narzo 20 بالكامل

تخطط ريلمي في الوقت الحالي إلى إطلاق سلسلة هواتف Realme Narzo 20 وهي التي ستأتي لخلافة سلسلة Narzo 10 والتي حدّثناكم عها في أكثر من مرة سابقًا، السلسلة الجديدة ستتكون من ثلاث هواتف وهم ريلمي نارزو 20 العادي، ريملي نارزو 20A وأقواهم ريلمي نارزو 20 برو.

مواصفات هاتف Realme Narzo 20 Pro أهم هواتف السلسلة

أهم هواتف السلسلة هو الإصدار البرو بالطبع، وحسب التسريبات فهو سيأتي مع شاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة بدقة FHD+ وهي من نوع LCD، الشاشة ستقدّم تردد 90 هيرتز وهو أمر ممتاز في هذه الفئة، أيضًا لدينا هنا معالج ميدياتك Helio G95 جنبًا إلى جنب مع 8/128 جيجابايت من الذواكر الداخلية، وعلى الأغلب فهي من الأنواع المتوسطة UFS 2.1 و LPDDR4X.

الكاميرا الخلفية في هاتف ريلمي نارزو 20 برو ستقدّم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل مع مستشعر واسع جدًا بدقة 8 ميجابيكسل، مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر للأبيض والأسود بدقة 2 ميجابيكسل، ومن الأمام لدينا كاميرا أمامية واحدة بدقة 16 ميجابيكسل.

سيقدّم الهاتف بطارية بسعة 4,500mAh مع دعم الشحن السريع بقدرة يُقال أنها ستصل إلى 65 وات! وبشكل عام وبنظرة سريعة كالتي ألقيناها فالهاتف مناسب جدًا لهذه الفئة السعرية.

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مواصفات هاتف Realme Narzo 20

أما وعن ريلمي نارزو 20 العادي فسيأتي مع معالج هيليو G85 من ميدياتك أيضًا، إلى جانب شاشة بقياس 6.5 بوصة لكن بدقة HD+ فقط، وهذه الشاشة ستكون من نوع LCD بالتأكيد لكنها ستدعم فقط 60 هيرتز من حيث التردد.

سيقدّم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل للمستشعر الرئيسي، 8 ميجابيكسل للمستشعر الواسع و2ميجابيكسل لمستشعر ماكرو أخير، ومن الأمام هناك كاميرا واحدة تقليدية.

سيقدّم الهاتف بالرغم من ذلك بطارية بسعة 6,000mAh وهي من أهم مميزاته بلا شك، وهذه البطارية ستدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ومن حيث المواصفات الداخلية الأخرى فلدينا هنا ذواكر بسعة 4/128 جيجابايت.

مواصفات هاتف Realme Narzo 20A

صدّق أو لا تصدّق، ريلمي لديها إصدار أضعف/أرخص من إصدار ريلمي نارزو 20 السابق ذكره! وهو إصدار 20A، والذي سياتي مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12+2+2 ميجابيكسل وشاشة بقياس 6.5 بوصة بدقة HD+، هذا في حين أن الهاتف سيقدّم معالج سنابدراجون 665.

سيقدّم الهاتف بطارية بسعة 5,000mAh مع دعم الشحن بقدرة 10 واتّ، إلى جانب ذواكر 4+64 جيجابايت فقط!

الأسعار المتوقعة لسلسلة هواتف ريلمي نارزو 20

• ريلمي نارزو 20: بسعر 170 دولار أمريكي تقريبًا

• ريلمي نارزو 20 برو: بسعر 250 دولار أمريكي تقريبًا

• ريلمي نارزو 20A: بسعر 120 دولار أمريكي تقريبًا