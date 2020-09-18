كل ما تود معرفته عن خدمة ابل Apple Fitness Plus للياقة البدنية!

في مؤتمر ابل الأخير تم الإعلان عن خدمة Apple Fitness Plus وهي خدمة جديدة للياقة البدنية لأصحاب ساعة ابل الذكية.

الخدمة سوف تعرض للمشتركين مقاطع فيديو مسجلة مسبقاً للتمارين الرياضية يقوم بها مدربون محترفون ليقوم المستخدم بمحاكاتها.

أثناء التمارين سوف تقوم ساعة ابل بمراقبة أدائك من حيث معدل نبضات القلب والسعرات الحرارية المحروقة وتعرض لك ذلك على الشاشة. يمكن مشاهدة التمارين الرياضية على أجهزة الايفون والايباد وتلفاز ابل Apple TV.

خدمة Apple Fitness Plus تقدم كافة التمارين الرياضية بكافة المستويات من المبتدئين إلى المحترفين، كما أن هناك تمارين تدرب المشترك على الأساسيات.

يمكنك اختيار التمرين الذي تود ممارسته، وكذلك المدرب الذي تود التدرب معه، ومدة التمرين وكذلك اختيار الموسيقى المفضلة من خلال Apple Music قبل بداية التمرين.

هل المستخدم بحاجة إلى ساعة ابل؟

نعم، امتلاك ساعة ابل ضرورة للاشتراك في خدمة Apple Fitness Plus من أجل تخصيص تجربة الاستخدام ومراقبة وتحليل أدائك أثناء التمارين المختلفة.

أيضاً هذا سوف يساعد الخدمة على ترشيح واقتراح التمارين الرياضية المناسبة لك. ساعة ابل المطلوبة هي الجيل الثالث Apple Watch Series 3 فما أحدث.

هل المستخدم بحاجة إلى معدات أو تجهيزات خاصة؟

معظم التمارين لا تتطلب معدات أو أجهزة خاصة لكن بعضها يحتاج ذلك مثل وجود أوزان “دامبلز” أو مشاية رياضية وهكذا حسب التمرين الذي تختاره.

ما هو سعر الاشتراك في Apple Fitness Plus ؟

الاشتراك الشهري يبدأ من 9.99 دولار أمريكي، والاشتراك السنوي هو 79.99$. سوف يحصل المشتركون الجدد على شهر مجاني وعند شراء ساعة ابل جديدة سوف تحصل على 3 شهور مجانية. خدمة Apple Fitness Plus سوف تصدر نهاية العام الجاري. سوف بتم إضافة محتوى جديد للخدمة بشكل أسبوعي.