ابل تكشف عن تحديث iOS 14.2 التجريبي – وهذه أبرز التغييرات!

بعد إطلاق تحديث iOS 14 لكافة مستخدمي هواتف الايفون المؤهلة للتحديث، أعلنت ابل عن تحديث iOS 14.2 التجريبي الجديد وهو تحديث فرعي يضيف مزايا جديدة.

أبرز الإضافات في تحديث iOS 14.2

دمج شازام Shazam في النظام

استحوذت ابل على تطبيق شازام Shazam للتعرف على الأغاني والموسيقى عام 2018 والآن تنوي ابل دمجه بشكل أكبر داخل نظام iOS 14.

الآن عبر تحديث iOS 14.2 وفرت ابل اختصاراً لشازام عبر مركز التحكم، يمكن إضافته بالذهاب إلى الإعدادات Settings > مركز التحكم Control Center > وسوف تجد اختصار Shazam تحت قسم المزيد من أدوات التحكم.

بذلك إذا كانت هناك أي أغنية أو موسيقى تشتغل حولك، وكنت لا تعرفها فقط اضغط على اختصار Shazam في مركز التحكم وسوف يقوم بالاستماع إليها والتعرف عليها، وتشغيلها على ابل Music.

ميزة الترشيحات في مركز التحكم

إذا كنت تستمع لشيء ما وقمت بإيقاف التشغيل من خلال أزرار التحكم الموجودة في مركز التحكم سوف تلاحظ ظهور ترشيحات للاستماع بناءً على ما تقوم بسماعه.

خاصية اكتشاف الأشخاص

تطبيق المكبر Magnifier في iOS 14 يحتوي على ميزة جديدة وهي اكتشاف الأشخاص People Detection والتي تساعد ذوي الإعاقات البصرية على تمييز الأشخاص حولهم ومعرفة المسافة الفاصلة بينهم من خلال الواقع المعزز.