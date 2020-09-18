استئناف تصوير فيلم باتمان بعد تعافي البطل من فيروس كورونا

أكدّت شركة وانر بروس للإنتاج الفني استئناف عمليات تصوير فيلم ذا باتمان بعد توقفٍ دام لأسبوعين بسبب إصابة أحد العاملين في الفيلم بفيروس كورونا.

وقالت الشركة المنتجة إنَّ العامل المصاب تعافى بشكل كامل من فيروس كورونا، وأنَّها ستستأنف تصوير الفيلم مجدداً مع الالتزام بالتعليمات الاحترازية لمنع وقوع إصابات جديدة بالفيروس ضمن كادر العمل.

ولم تكشف شركة وانر بروس عن هوية الشخص المصاب، إلا أنّ التسريبات أكدّت أنَّه بطل الفيلم الممثل روبرت باتسون.

وكانت الشركة المنتجة قد استأنفت تصوير الفيلم مطلع سبتمبر الجاري، قبل أن تضطر لإيقافه بعد 3 أيام فقط بسبب هذه الإصابة.

يذكر أن عرض فيلم ذا باتمان تأجل من يونيو 2021 حتى أكتوبر 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.

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