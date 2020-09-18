Honor تطلق حاسوبا محمولا ل”عشاق الألعاب”

رفعت شركة Honor الصينية التابعة لشركة هواوي النقاب عن حاسوب محمول مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه Honor Hunter V700.

ويعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i5-10300H أو Intel Core i7H من الجيل العاشر، وببطاقة رسوميات NVidia GeForce RTX 2060 وNVidia GeForce GTX 1660Ti.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 16.1 بوصة ودقة عرض Full HD، وستدعم التدرج اللوني sRGB، وستضم تقنية Nahimic 3D Audio التي تعمل على إخراج الصوت بشكل أفضل في الألعاب.

وتأتي الذاكرة الداخلية في هذا الحاسوب من نوع NVMe SSD بحجم 1 تيرا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 16 غيغا بايت، كما سيحتوي الحاسوب على بطارية بقوة 56 واط، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذي USB2.0، ومنفذ Ethernet، وواي فاي وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الصينية ستطرح الحاسوب الجديد في الصين حالياً بسعر يتراوح ما بين 1110 دولار و1480 دولار أمريكي، على أن تطلقه لاحقاً في باقي أنحاء العالم.

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