كيف تتجنب التهاب أوتار الركبة؟

أكد الدكتور أكسيل كلاين (طبيب العظام وأخصائي الطب الرياضي الألماني) خطورة التهاب الركبة على الرياضي.

وقال الطبيب الألماني إنَّ التهاب الركبة يجبر الشخص على التوقف عن ممارسة الرياضة لفترةٍ طويلةٍ.

وحدد أسباب حدوث هذا الالتهاب بالحركات الخاطئة، والتحميل الزائد، أو ارتداء حذاء رياضي غير مناسب للشخص، أو معاناة الشخص من أمراض أخرى كالبدانة المفرطة أو الالتهاب الأخرى.

وقال أكسيل كلاين إنّ الالتهاب يصيب وتر إكيليس في الكعب أو وتر قرص الركبة، أو أوتار المرفق الداخلية المعروفة بذراع لاعب الغولف، أو أوتار المرفق الخارجية المعروفة بذراع لاعب التنس.

وأكدّ الطبيب الألماني إمكانية علاج هذه الالتهابات من خلال التبريد، ووضع الضمادات التي تحتوي على مراهم، بالإضافة للابتعاد عن التحميل على موضع الالتهاب.

ولتجنب الإصابة بهذه الالتهاب نصح أكسيل كلاين الرياضيين بعدم المبالغة في ممارسة التمارين الرياضية، وارتداء حذار رياضي مناسب، والحرص على إنقاص الوزن.

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