شركة LG تطلق هاتفا اقتصاديا بمواصفات مميزة

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن هاتفٍ اقتصادي بمواصفات مميزة أطلقت عليه LG Q31.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P22 بدقة تصنيع 12 نانو متر، وكرت شاشة IMG Power VR GE8320، ونظام تشغيل Android 10، كما زودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف الجديد بشاشة FullVision مقاس 5.7 بوصة ودقة عرض 1520*720 بيكسل، وجودة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للأولى، و5 ميغا بيكسل للثانية.

وتأتي الذاكرة الداخلية بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ مساحتها 3 غيغا بايت، كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، ومدخل 3.5 للسماعات، وواي فاي ووبلوتوث.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 25 سبتمبر الجاري بسعر 178 دولار أمريكي.

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