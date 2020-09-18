السلطات الأمريكية تقرر حظر “تيك توك” و”وي تشات”

أعلنت السلطات الأمريكية عزمها حظر التطبيقات الصينية “تيك توك” و”وي تشات” في البلاد اعتبارا من 20 سبتمبر.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ممثلين من وزارة التجارة الأمريكية، التأكيد على أن الحكومة الأمريكية ستصدر توجيهًا إلى شركتي “آبل” و”جوجل” وغيرهما لإزالة التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن شركة بايت دانس الصينية تخلت عن بيع تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة في الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي، سعيا لشراكة مع شركة أوراكل والتي كانت تأمل بأن تجعلها تتفادي حظرا أمريكيا مع إرضاء الحكومة الصينية وذلك حسبما قال أشخاص مطلعون على هذا الأمر.

وكانت بايت دانس تجري محادثات لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لمشترين محتملين منذ أن هدد الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بحظر هذه الخدمة إذا لم يتم بيعها، في حين أدى تحديث الصين لقوانين الرقابة على الصادرات أواخر الشهر الماضي والذي منحها رأيا في نقل عمليات تيك توك إلى مشتر أجنبي إلى تغيير المفاوضات تماما، كما ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن الحكومة الصينية تفضل إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة على أن يصبح جزءا من بيع قسري.

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