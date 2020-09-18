“عربي” يدخل موسوعة غينيس كأقصر سائق حافلة في العالم

دخل البريطاني من أصول عربية فايق هاشم موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأقصر سائق حافلة في العالم بطولٍ وصل ل 136.14 سم.

وقال فايق قاسم الذي هاجر إلى بريطانيا عندما بلغ 20 عاماً إنَّه يسحب المقعد إلى الأمام ويعدل عجلة القيادة ليتمكن من قيادة الحافلة بنجاح.

وعبّر الرجل الذي يعمل في مدينة تشيتشستر الواقعة غرب ساسكس عن سعادته بهذا اللقب، وقال إنَّه يعيش بسعادة تامة بين عائلته وأصدقائه وركاب حافلته.

وأوضح فايق هاشم أنَّ قصره كان سبباً رئيسياً في نجاحه، لأنّه دفعه للمكافحة وعدم الاستسلام عند مواجهة الصعوبات.

واعتبر المهاجر العربي كلاً من راويك ديفيز والعالم ستيفن هوكينغ الذي قدم علماً غزيراً للبشرية قدوةً له.

يذكر أن فايق قاسم يعاني من حالة تعرف باسم عجز النمو الغضروفي الذي يعدُّ نوعاً شائعاً من التقزم.

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