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“عربي” يدخل موسوعة غينيس كأقصر سائق حافلة في العالم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخل البريطاني من أصول عربية فايق هاشم موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأقصر سائق حافلة في العالم بطولٍ وصل ل 136.14 سم.

وقال فايق قاسم الذي هاجر إلى بريطانيا عندما بلغ 20 عاماً إنَّه يسحب المقعد إلى الأمام ويعدل عجلة القيادة ليتمكن من قيادة الحافلة بنجاح.

وعبّر الرجل الذي يعمل في مدينة تشيتشستر الواقعة غرب ساسكس عن سعادته بهذا اللقب، وقال إنَّه يعيش بسعادة تامة بين عائلته وأصدقائه وركاب حافلته.

وأوضح فايق هاشم أنَّ قصره كان سبباً رئيسياً في نجاحه، لأنّه دفعه للمكافحة وعدم الاستسلام عند مواجهة الصعوبات.

واعتبر المهاجر العربي كلاً من راويك ديفيز والعالم ستيفن هوكينغ الذي قدم علماً غزيراً للبشرية قدوةً له.

يذكر أن فايق قاسم يعاني من حالة تعرف باسم عجز النمو الغضروفي الذي يعدُّ نوعاً شائعاً من التقزم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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