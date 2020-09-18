شركة Realme تضيف فرداً جديداً لعائلة هواتفها المحمولة

أضافت شركة Realme الصينية فرداً جديداً لعائلة Realme7 أطلقت عليه Realme7i.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 662 soC ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10 قابل للتطوير ل Android 11، وواجهة Realme UI 1.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 1600*720 بيكسل، وجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 90 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، مستشعر للبصمات وضع في الجهة الخلفية، منفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 215 دولار أمريكي.

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