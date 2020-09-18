كورونا يدفع شركة طيران أسترالية لتنظيم رحلات بلا هبوط

في إطار سعيها لتعويض الخسائر التي أصابتها جرّاء انتشار فيروس كورونا قرّرت شركة الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس تنظيم رحلات بلا هبوط.

وأطلقت الشركة الأسترالية مجموعة من الرحلات التي تستمر ل 7 ساعات، تمرُّ خلالها الطائرة فوق مناظر خلابة دون أن تهبط في أي مطار.

وقالت الشركة إنَّ رحلاتها ستمرُّ فوقَ كوينزلاند، وغولد كوست، ونيو ساوث ويلز، بالإضافة لعددٍ من المناطق النائية في أستراليا.

وتتيح الرحلات للمسافر الاستمتاع برؤية ميناء سيدني، والحيد المرجاني العظيم، وشاطئ بوندي وغيرها من الأماكن، بالإضافة لتقديمها برنامج ترفيهي للركاب يتضمن شخصيات مشهورة.

وخصصت الشركة الأسترالية لهذه الرحلات مجموعة طائرات من طراز بوينغ 787 دريملاينر التي تستخدم في الرحلات الجوية العابرة للقارات، والتي تضم نوافذ كبيرة تتيح رؤية مناسبة للشخص من ارتفاع 30 ألف قدم.

وأكدّت الشركة الأسترالية بيع 134 تذكرة لرحلة 10 أكتوبر القادم خلال 10 دقائق فقط بسعر تراوح ما بين 566 و2734 دولار أمريكي.

يذكر أن عدة شركات طيران آسيوية قامت بتجارب مماثلة، حيث نظمت شركة إيفا التايوانية، وشركة ANA اليابانية رحلات بلا هبوط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية