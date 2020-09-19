“حظر تجول” في مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي -الجمعة- عن مشاركة فيلم “حظر تجول” من تأليف وإخراج أمير رمسيس في دورته 42 التي ستلتأم في الفترة من 19 إلى 28 من شهر نوفمبر المقبل ، وهو ثاني فيلم مصري سينافس في المسابقة الدولية للمهرجان، حيث أعلنت إدارة المهرجان في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عن مشاركة الفيلم الوثائقي “عاش يا كابتن” للمخرجة “مي زايد”.

وتدور أحداث فيلم “حظر تجول” في خريف سنة 2013 م حين ترى “فاتن” إلى النور بعد 20 عاماً قضتها في السجن لتجد ابنتها “ليلى” غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها وليس في ذهنها غير أن والدتها قتلت والدها في مقابل رفض تام من الأم للإفصاح عن سبب الجريمة.. والفيلم من بطولة النجمة “إلهام شاهين” و “أمينة خليل” و “أحمد مجدي” و “عارفة عبد الرسول” و “محمود الليثي” ويشارك في العمل الفنان الفلسطيني “كامل الباشا”.

وقال مخرج “حظر تجول” أمير رمسيس -عبر الموقع الرسمي للمهرجان” إن مهرجان القاهرة هو أحسن بداية لرحلة الفيلم، فيما أكد رئيس المهرجان “محمد حفظي” أن “جمهور القاهرة السينمائي يهتم دائما بمشاركة الفيلم المصري في المسابقة الدولية وهو تحد يخوضه فريق البرمجة كل عام للحصول على أفلام تليق بتمثيل السينما المصرية دولياً وقادرة على المنافسة وسط مجموعة مختارة بعناية من أهم أفلام العالم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية