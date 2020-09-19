المواصفات، الأسعار وألعاب الإطلاق – مقارنة سريعة بين بلايسيتشن 5 بنسختيه، إكس بوكس Series X و Series S

كما سمعنا جميعًا في الفترة السابقة، حددت سوني أخيرًا سعر إطلاق جهاز الألعاب PS5 ليبدأ عند 399 دولار أمريكي فقط، ولا ننسى أن مايكروسوفت قد سبقتها بالإعلان عن سعر جهازيها Xbox Series X وXbox Series X، لذلك نقدّم لكم مقارنة كاملة بين بلايسيتشن 5 بنسختيه، إكس بوكس Series X وSeries S من حيث المواصفات، الأسعار وألعاب الإطلاق.

المعالج: بلايسيتشن 5، إكس بوكس Series X وSeries S

يأتي جهاز الألعاب Xbox Series X الرائد مع معالج ثماني النواة بمعمارية Zen 2 الجيل الثالث من رايزن و بسرعة 3.8 جيجاهيرتز، في مقابل معالج ثماني النواة بمعمارية Zen 2 الجيل الثالث من رايزن و بسرعة 3.6 جيجاهيرتز للجهاز الأرخص Xbox Series X، أما عن PS5 بإصداريه فسيأتي مع معالج ثماني النواة بمعمارية Zen 2 الجيل الثالث من رايزن و بسرعة 3.5 جيجاهيرتز فقط!

البطاقة الرسومية: بلايسيتشن 5، Xbox Series X / Series S

Xbox Series X: بطاقة رسومية من AMD بمعمارية RDNA 2 و بقوة تصل إلى 12 تيرافلوبس، مع 52 وحدة حسابية و تردد 1.85 جيجاهيرتز.

Xbox Series S: بطاقة رسومية من AMD بمعمارية RDNA 2 و بقوة تصل إلى 4 تيرافلوبس، مع 20 وحدة حسابية و تردد 1.56 جيجاهيرتز.

PS5: بطاقة رسومية من AMD بمعمارية RDNA 2 و بقوة تصل إلى 10.28 تيرافلوبس، مع 36 وحدة حسابية و تردد 2.23 جيجاهيرتز.

الذاكرة العشوائية: بلايسيتشن 5، إكس بوكس Series X وSeries S

سيقدّم جهاز مايكروسوفت الرائد Xbox Series X سعة تخزين عشوائي 16 جيجابايت من نوع GDDR6 الأحدث وسرعة نقل بيانات تصل إلى 560 جيجابايت في الثانية، وهو رقم في غاية الضخامة، أما جهاز مايكروسوفت الأضعف Xbox Series S فسيقدّم 10 جيجابايت من نفس النوع من الذاكرة لكن بسرعة 224 جيجابايت، أما PS5 بإصداريه فسيقدّم 16 جيجابايت من نفس النوع بسرعة 448 جيجابايت.

التخزين الداخلي: بلايسيتشن 5، إكس بوكس Series X وSeries S

Xbox Series X: سيأتي مع 1 تيرابايت SSD NVMe تصل إلى 2.4 جيجابايت/ث.

Xbox Series S: سيأتي مع 512 جيجا بايت SSD NVMe بسرعة تصل إلى 2.4 جيجابايت/ث.

PS5 بإصداريه: سيقدّم 825 غيغابايت SSD NVMe بسرعة تصل إلى 5.5/ث.

أسعار وموعد إطلاق بلايستيشن 5، إكس بوكس Series X وS

سيأتي Series X و PS5 بنفس السعر وهو 499 دولار أمريكي وذلك بالنسبة للنسخة الكاملة مع محرّك أقراص من البلايستيشن، أما إصدار بلايستيشن الذي لا يضم محرّك أقراص ويعمل بشكل رقمي بالكامل فسيأتي بسعر 399 دولار أمريكي – أما وعن إكس بوكس Series S الأضعف فسيأتي بسعر جذّاب جدًا وهو 299 دولار أمريكي!

سيتم إصدار إكس بوكس Series X عالميًا في 10 نوفمبر ونفس التوقيت غالبًا بالنسبة للإصدار الأرخص، لكن التوفّر العربي قد يتأخر قليلًا كالعادة، أما بلايستيشن 5 بإصداريه فسيأتي في 19 نوفمبر.

ألعاب الإطلاق لمنصتيّ PS5 و Xbox Series X/S

كل جيل جديد من أجهزة الألعاب يصاحبه مجموعة من الألعاب باسم ألعاب الإطلاق، وهي الألعاب التي ينطلق الجهاز معها كما نعلم، وفيما يلي نشارككم ألعاب إطلاق منصّة PS5:

Demon’s Souls

Destruction All Stars

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition

Sackboy A Big Adventure

God of War Ragnarok

AC Valhalla و Watch Dogs Legion

والمزيد..

أما وعن Xbox:

Assassin’s Creed Valhalla

Watch Dogs Legion

Gears Tactics

Dirt 5

The Falconeer

Yakuza: Like a Dragon

Tetris Effect

والمزيد

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