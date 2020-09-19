كل المعلومات حول شاحن سامسونج اللاسلكي Trio – يشحن 3 أجهزة في نفس الوقت

ظهرت اليوم معلومات جديدة حول شاحن سامسونج اللاسلكي Trio والذي تم الإعلان عنه منذ عدة أسابيع، والشاحن الجديد يتميّز بشكل رئيسي بقدرته على شحن ثلاث أجهزة في نفس الوقت، وهي نفس الفكرة التي تبنّاها شاحن AirPower من أبل والذي لم يرى النور أبدًا.

كل المعلومات حول شاحن سامسونج اللاسلكي Trio

ظهر الشاحن للمرة الأولى في حدث Life Unstoppable الذي عقدته سامسونج منذ فترة جنبًا إلى جنب مع منتجات بسيطة أخرى تتمحور حول الإكسسوارات، سامسونج حينما أعلنت عن الشاحن للمرة الأولى لم تعلن عن كافة التفاصيل الخاصة به، لكن اليوم ظهرت تلك التفاصيل على موقع سامسونج في ألمانيا.

الشاحن يقدّم ست حلقات شحن لاسلكي داخلية، وهي التي ستشحن الهواتف بسرعة تصل إلى 9 واتّ وهي -نسبيًا- سريعة، كذلك فالشاحن سيدعم معيار Qi بشكل كامل وسيقدّم شحن بقدرة 7.5 واتّ لأجهزة أبل. سيأتي الشاحن بأبعاد 88*15.5مم وبوزن 320 جرام.

سيدعم الشاحن كافة هواتف سامسونج التي تدعم الشحن اللاسلكي بالتأكيد، أيضًا سيدعم شحن ساعة جالكسي ووتش 3 الجديدة وكذلك ساعات جالكسي ووتش السابقة التي تدعم الشحن اللاسلكي، هذا إلى جانب دعم شحن سماعة جالكسي Buds Live الجديدة.

سامسونج ذكرت أن الشاحن سيكون قادر على شحن الهواتف الموضوع عليها غطاء حماية Cover شرط ألا يتعدى سمك هذا الغطاء 3 مللي متر، وفي حالة أن هذا الغطاء سبب ارتفاع درجة حرارة الشاحن فسيقوم الشاحن تلقائيًا بتخفيض السرعة والفولت حتى يحافظ على برودته.

بمعايير الشواحن اللاسلكية التقليدية نجد أن شاحن سامسونج اللاسلكي Trio لا يقدّم أي شيء مميز سوى دعمه لشحن ثلاث أجهزة ذكية في نفس الوقت مع الحفاظ على قدرته على الشحن السريع -نسبيًا- وعدم ازدياد درجة حرارته، الشاحن يأتي مع 6 حلقات مغطانيسية للشحن Coils وهذا قد يعني أن شحن ثلاث أجهزة في نفس الوقت قد يؤدي لارتفاع حرارته حتى ولو بنسبة بسيطة، لكن لا يُمكننا أن نتأكد من ذلك قبل التجربة الفعلية.