بين الغناء والكوميديا.. الفنانة أمل عرفة تُشوّق جمهورها

تستعد النجمة السورية أمل عرفة لإطلاق أغنية أنت أشطر باللهجة المصرية، وروجت النجمة السورية لأغنيتها الجديدة من خلال نشرها لمقطعٍ منها على حسابها الرسمي في إنستجرام وعلقت عليه بالقول قريباً.

وقالت النجمة السورية إنَّ الأغنية الجديدة ستكون من كلمات وألحان مدحت الخولي.

من جهة أخرى أنهت النجمة السورية تصوير مشاهدها بالمسلسل الكوميدي بنات الماريونيت الذي شهد مشاركة فنانين من سوريا، السعودية، والإمارات.

ويسلط العمل الاجتماعي الكوميدي الضوء على حياة عدة بنات بعد وفاة والدهنَّ الثري والمشاكل والصدمات التي يتعرضن لها، والتي تجعلهنَّ يخضنّ تجربة حياتية مهمة.

وعبَّرت أمل عرفة عن سعادتها للمشاركة في هذا المسلسل، ووصفت أجواء العمل بالرائعة، وتوقعت نجاحه.

ومسلسل بنات الماريونيت من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص الحاج، وتمثيل مجموعة كبيرة من الفنانين مثل: أمل عرفة، أيمن رضا، صفاء سلطان، سلمى المصري، أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، رواد عليو، ناهد الحلبي، سحر فوزي، وحسام تحسين بك وغيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية