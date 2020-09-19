افتتاح أكبر متحف للشوكولاتة في العالم من قبل شركة سويسرية

افتتحت شركة الشوكولاتة السويسرية “lindt” أكبر متحق للشوكولاتة في العالم حيث يبلغ مساحته 65 الف قدم ويحتوي على العديد من المعالم أبرزها نافورة شوكولاتة يبلغ طولها 30 قدم بداخلها أكثر من 1500 كيلو غرام من الشوكولاتة السائلة.

وأطلقت الشركة السويسرية على المتحف اسم “Lindt Home of Chocolate” الذي يحتوي على مقهى وغرفة تذوق بالإضافة الى توفر غرفة لعرض جميع مراحل تصنيع الشوكولاتة أمام الزائرين بدءًا من زراعة الحبوب وصولاً الى مرحلة التصنيع و التغليف.

وأعلنت الشركة عن أسعار تذاكر المتحف حيث تبلغ سعر التذكرة 12 جنيه استرليني أما الأطفال 8.5 جنيه استرليني ليتسنى لهم التجول في جميع مرافق المتحف بحرية.

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