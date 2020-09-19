تقرير روسي: كورونا سيصبح عدوى موسمية

توقعت الهيئة الروسية المعنية بحقوق المستهلك ورفاهية المواطنين تحول فيروس كورونا لمرضٍ موسمي.

واستندت الهيئة الروسية في بناء هذه التوقعات إلى انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا من 7.2% في أبريل الماضي إلى 3.2% حالياً رغم ازدياد حالات الإصابة به حالياً.

وبررت هذا التراجع بتكيف الفيروس مع البشر، والتقدم في طرق علاجه على المستوى العالمي، وتوقعت أن يستمر الانخفاض بنسبة الوفيات بكورونا خلال الفترة القادمة.

وعدّت الهيئة الروسية زيادة انتشار الفيروس بين الناس مقابل انخفاض خصائصه الضارة دليلاً على اندماجه وتكيفه مع السلالة البشرية.

ورجحت في نهاية التقرير تحول فيروس كورونا لعدوى موسمية تشكل اندماجاً في بنية الفيروسات المسببة للإنفلونزا الموسمية.

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