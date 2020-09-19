محكمة أمريكية تحكم على طبيب أسنان بالسجن 12 عام

أصدرت محكمة ولاية ألاسكا الأمريكية الحكم على طبيب أسنان بالسجن لمدة 12 عام وغرامة مالية تقدر بـ2.2 مليون دولار بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر وارتكاب عمليات تزوير مع شركات التأمين.

ويعود السبب لمحاكمة طبيب الأسنان سيت لوكهارت (35عام) الى انتشار فيديو له و هو واقفاً على لوح (هوفريورد) ويستخرج سناً من فم مريضة له ثم يتحرك ويحتفل بما أنجز مما أدى الى إثارة غضب الهيئات القضائية في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وبحسب بيان نُشر عن السلطات القضائية فإن القاضي الناظر في القضية صرح أن الفيديو لم يكن الجانب الأكثر خطورة في القضية إذ تمت إدانته بـ46 تهمة اخرى من بينها مزاولة مهنة الطب بصورة غير قانونية إضافة الى اختلاس الأموال وعمليات التزوير.

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