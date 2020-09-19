من منّا لا يحب أن يحصل على أحدث إصدارات أندرويد فور صدورها؟ جميعنا نريد ذلك! لكن للأسف، لا تقوم كل الشركات بإصدار تحديثات أندرويد الجديدة لكافة هواتفها حتى ولو كانت هذه الهواتف قادرة على تحمُّل التحديث الجديد! لذلك ولكي نوفّر عليكم عناء البحث سنشارككم في هذا المقال القائمة الكاملة بالهواتف التي ستحصل على اندرويد 11 من كافة الشركات ونتمنى أن تجد هاتفك بينها.
أولًا: هواتف جوجل التي ستحصل على اندرويد 11
حسنًا، لن نكثر الكلام هنا، هواتف جوجل بطبيعتها ليست كثيرة! هل تذكر هاتف جوجل بيكسل الأول؟ لن يحصل هذا الهاتف للأسف على التحديث، هذا في حين أن كافة هواتف بيكسل الأخرى ستحصل عليه، أو بالأحرى فهي حصلت عليه فعلًا حيث بدأت جوجل في إرسال التحديث لمستخدمي هواتفها، والقائمة كالتالي:
- Pixel 2
- Pixel 2 XL
- Pixel 3
- Pixel 3 XL
- Pixel 3a
- Pixel 3a XL
- Pixel 4
- Pixel 4 XL
- Pixel 4a
ثانيًا: هواتف سامسونج التي ستحصل على اندرويد 11
أكدت سامسونج منذ فترة أن معظم هواتفها الرائدة ستحصل على تحديثات أندرويد لمدة عامين بدلًا من ثلاث أعوام، وهي ميزة رائعة بلا شك لكننا لن نبدأ في رؤية أثرها في الوقت الحالي كون هواتف S9 ونوت9 ليست مدعومة ضمن ذلك القرار، وفيما يلي نشارككم القائمة -الطويلة جدًا- للهواتف التي ستحصل على التحديث:
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Note 20
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20+ 5G
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 5G
- Galaxy S20
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S10+
- Galaxy S10
- Galaxy S10e
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Fold 5G
- Galaxy Fold
- Galaxy Note 20 Ultra 5G
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Note 20 5G
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 10+ 5G
- Galaxy Note 10+
- Galaxy Note 10 5G
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy A Quantum
- Galaxy A90 5G
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A41
- Galaxy A31
- Galaxy A21s
- Galaxy A21
- Galaxy A11
- Galaxy A01
- Galaxy Tab S7+ 5G
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy Tab S7 5G
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
إن كنت لسببٍ ما لا تعلم بعد ما هي الإضافات والمميزات الجديدة في أندرويد 11 فقط حدّثناكم عنها بشكل مفصّل في مقال سابق: بعد صدوره رسميًا – القائمة الكاملة لأهم مميزات نظام أندرويد 11، بعضها سيبهرك!
ثالثًا: هواتف ون بلس التي ستحصل على اندرويد 11
ون بلس معروفة بأنها تطلق التحديثات الجديدة لمعظم هواتفها تمامًا مثل جوجل! وفيما يلي نشارككم هواتف ون بلس التي ستحصل على التحديث الجديد في الأسابيع القادمة:
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 8
- OnePlus 7T Pro
- OnePlus 7T
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 7
- OnePlus 6T
- وبالتأكيد ون بلس نورد الجديد
رابعًا: هواتف شاومي التي ستحصل على اندرويد 11
شاومي لديها قائمة طويلة بالهواتف التي ستحصل على أندرويد 11، وهي ميزة رائعة، لكن لا يمكننا أن نتجاهل أن شاومي نفسها، ريدمي وبوكو يطلقون هواتف كثيرة جدًا، لذلك فهذه القائمة وبالرغم من طولها فلا تضم كافة هواتف الشركة:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi A3
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi 10X Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9A
- POCO F2 Pro
- POCO X2
- POCO M2 Pro
خامسًا: هواتف أوبو وريلمي التي ستحصل على اندرويد 11
هواتف محدودة جدًا -حسب علمنا- من هواتف أوبو هي التي ستسلم التحديث الجديد، وهي:
- Find X2
- Find X2 Pro
- Reno 3
- Reno 3 Pro
أما هواتف ريلمي -المملوكة لأوبو- على الناحية الأخرى فتأتي ضمن قائمة طويلًا جدًا، خصوصًا أن ريلمي أطلقت ولازالت تطلق هواتف جديدة بشكل مكثّف جدًا:
- Realme X50 Pro 5G
- Realme X50 Pro
- Realme X50
- Realme X3
- Realme X2 Pro
- Realme X2
- Realme XT
- Realme X
- Realme 7 Pro
- Realme 7
- Realme 6 Pro
- Realme 6
- Realme 6i
- Realme 6S
- Realme 5
- Realme 5 Pro
- Realme 5i
- Realme 5s
- Realme 3 Pro
- Realme 3
- Realme Narzo 10
- Realme Narzo 10A
هل هاتفك ضمن هذه القوائم؟ وهل أنت مهتم بالحصول على تحديث أندرويد 11 أم أن المميزات التي تأتي فيه ليست رئيسية بالنسبة لك؟ شاركنا الآن في التعليقات.
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