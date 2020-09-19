من منّا لا يحب أن يحصل على أحدث إصدارات أندرويد فور صدورها؟ جميعنا نريد ذلك! لكن للأسف، لا تقوم كل الشركات بإصدار تحديثات أندرويد الجديدة لكافة هواتفها حتى ولو كانت هذه الهواتف قادرة على تحمُّل التحديث الجديد! لذلك ولكي نوفّر عليكم عناء البحث سنشارككم في هذا المقال القائمة الكاملة بالهواتف التي ستحصل على اندرويد 11 من كافة الشركات ونتمنى أن تجد هاتفك بينها.

أولًا: هواتف جوجل التي ستحصل على اندرويد 11

حسنًا، لن نكثر الكلام هنا، هواتف جوجل بطبيعتها ليست كثيرة! هل تذكر هاتف جوجل بيكسل الأول؟ لن يحصل هذا الهاتف للأسف على التحديث، هذا في حين أن كافة هواتف بيكسل الأخرى ستحصل عليه، أو بالأحرى فهي حصلت عليه فعلًا حيث بدأت جوجل في إرسال التحديث لمستخدمي هواتفها، والقائمة كالتالي:

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

ثانيًا: هواتف سامسونج التي ستحصل على اندرويد 11

أكدت سامسونج منذ فترة أن معظم هواتفها الرائدة ستحصل على تحديثات أندرويد لمدة عامين بدلًا من ثلاث أعوام، وهي ميزة رائعة بلا شك لكننا لن نبدأ في رؤية أثرها في الوقت الحالي كون هواتف S9 ونوت9 ليست مدعومة ضمن ذلك القرار، وفيما يلي نشارككم القائمة -الطويلة جدًا- للهواتف التي ستحصل على التحديث:

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold 5G

Galaxy Fold

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A90 5G

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A41

Galaxy A31

Galaxy A21s

Galaxy A21

Galaxy A11

Galaxy A01

Galaxy Tab S7+ 5G

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

إن كنت لسببٍ ما لا تعلم بعد ما هي الإضافات والمميزات الجديدة في أندرويد 11 فقط حدّثناكم عنها بشكل مفصّل في مقال سابق: بعد صدوره رسميًا – القائمة الكاملة لأهم مميزات نظام أندرويد 11، بعضها سيبهرك!

ثالثًا: هواتف ون بلس التي ستحصل على اندرويد 11

ون بلس معروفة بأنها تطلق التحديثات الجديدة لمعظم هواتفها تمامًا مثل جوجل! وفيما يلي نشارككم هواتف ون بلس التي ستحصل على التحديث الجديد في الأسابيع القادمة:

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

وبالتأكيد ون بلس نورد الجديد

رابعًا: هواتف شاومي التي ستحصل على اندرويد 11

شاومي لديها قائمة طويلة بالهواتف التي ستحصل على أندرويد 11، وهي ميزة رائعة، لكن لا يمكننا أن نتجاهل أن شاومي نفسها، ريدمي وبوكو يطلقون هواتف كثيرة جدًا، لذلك فهذه القائمة وبالرغم من طولها فلا تضم كافة هواتف الشركة:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi A3

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO M2 Pro





خامسًا: هواتف أوبو وريلمي التي ستحصل على اندرويد 11

هواتف محدودة جدًا -حسب علمنا- من هواتف أوبو هي التي ستسلم التحديث الجديد، وهي:

Find X2

Find X2 Pro

Reno 3

Reno 3 Pro

أما هواتف ريلمي -المملوكة لأوبو- على الناحية الأخرى فتأتي ضمن قائمة طويلًا جدًا، خصوصًا أن ريلمي أطلقت ولازالت تطلق هواتف جديدة بشكل مكثّف جدًا:

Realme X50 Pro 5G

Realme X50 Pro

Realme X50

Realme X3

Realme X2 Pro

Realme X2

Realme XT

Realme X

Realme 7 Pro

Realme 7

Realme 6 Pro

Realme 6

Realme 6i

Realme 6S

Realme 5

Realme 5 Pro

Realme 5i

Realme 5s

Realme 3 Pro

Realme 3

Realme Narzo 10

Realme Narzo 10A

هل هاتفك ضمن هذه القوائم؟ وهل أنت مهتم بالحصول على تحديث أندرويد 11 أم أن المميزات التي تأتي فيه ليست رئيسية بالنسبة لك؟ شاركنا الآن في التعليقات.