يُعاني من الوحدة.. مسن بريطاني يبحث عن أصدقاء بطريقة مُؤثّرة

عانى البريطاني توني وليامز البالغ من العمر 75 عاماً من الوحدة بعد وفاة زوجته جو نتيجة إصابتها بمرض سرطان البنكرياس.

ولم يكن للمسن البريطاني أولاد أو أصدقاء يؤنسون وحدته، وهذا ما دفعه للبحث عن أصدقاء جدد بشتى الطرق، حيث قام بنشر إعلانٍ للبحث عن أصدقاء بإحدى الصحف لكنّه لم يتلقَ أي اتصال، وبعد فشل خطته الأولى قام بطباعة بطاقات صغيرة أشبه ببطاقات العمل ووزعها على الناس في السوبر ماركت وفي منطقته، لكن الفشل كان مصير هذه المحاولة أيضاً.

وأخيراً قرر توني وليامز تعليق عبارة على نافذة منزله عبّر من خلالها عن معاناته من الوحدة لعدم وجود أي شخص يتحدث معه، وقال إنَّ الصمت طوال اليوم يعذّبه كثيراً، وطلب في ختام عبارته المساعدة من الناس.

ولحسن حظه قام أحد الأشخاص بتصوير العبارة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتعاطف معه عددٌ كبيرٌ من رواد تلك المواقع، الذين قاموا بمراسلته عبر البريد الإلكتروني ليشكّلوا صداقاتٍ معه ويؤنسوا وحدته.

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