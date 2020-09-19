تحديث iOS 14 – يوتيوب يحجب أهم ميزة جديدة عن المستخدمين!

مع تحديث iOS 14 كانت هناك بشائر حول تحسين تجربة مشاهدة الفيديو عبر يوتيوب من خلال ميزة صورة في صورة Picture in Picture، إلا أن يوتيوب قامت بحجب تلك الميزة عن المستخدمين!

ميزة صورة في صورة Picture in Picture تسمح بعرض برامج عرض الفيديو مثل يوتيوب ونتفلكس ومشغل الفيديو في شكل نافذة صغيرة عائمة على الشاشة.

هذه الميزة كانت لتسمح بمشاهدة الفيديو على اليوتيوب أثناء العمل على تطبيقات أخرى، وهي ميزة عملية للغاية وكانت محل ترحيب عند استخدام التطبيق في النسخة التجريبية من iOS 14.

هناك طريقة أخرى لعمل ذلك، وهو تشغيل مقطع الفيديو على يوتيوب عبر متصفح سفاري ثم تفعيل ميزة صورة في صورة بعيداً عن تطبيق يوتيوب الأساسي.

يوتيوب بالمرصاد!

إدارة يوتيوب قامت بحجب ميزة صورة في صورة داخل التطبيق الخاص بالايفون والايباد وكذلك فعلت الأمر ذاته عند محاولة تفعيل الميزة عند تصفح اليوتيوب عبر متصفح سفاري وذلك يعد إطلاق تحديث iOS 14.إطلاق تحديث iOS 14.

لماذا فعل يوتيوب هذا؟ التفسير بسيط للغاية، لأن يوتيوب يود أن يجعل هذه الميزة قاصرة فقط على مشتركي اليوتيوب المميز YouTube Premium.

اشتراك اليوتيوب المميز YouTube Premium يتيح بجانب تشغيل اليوتيوب في وضع في صورة مزايا أخرى مثل مشاهدة عروض يوتيوب الحصرية ومشاهدة الفيديو في الخلفية وأيضاً المشاهدة بدون إعلانات.

من الواضح جداً أن يوتيوب لن تتراجع عن هذا الأمر لأنها تفعل الامر ذاته على منصة الأندرويد وواجهات الأندرويد المختلفة، وبغض النظر عن رأي المستخدم فهذه وسيلة لتوسيع قاعدة مشتركي اليوتيوب المميز عبر توفير أكبر قدر من المزايا الحصرية لهم.