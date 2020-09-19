سمكة قرش تنتقم من صيادها على طريقتها

شهد ساحل جزيرة فريزر السياحية الواقعة على بعد 400 كيلو متر شمال بريزبين الواقعة في الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا حادثة مؤسفةً للغاية. حيث باغتت سمكة قرشٍ الصياد الذي قام باصطيادها وعضته في ذراعه أثناء محاولته سحبها من الماء.

وعلى الفور تدخل أصدقاء الصياد وقاموا بسحب يده بصعوبة من فم السمكة المفترسة، قبل أن يتم نقله بواسطة الطائرة لأحد المستشفيات حيث تلقى العلاج المناسب.

وقال الصياد الذي لم تكشف هويته للمنقذين إنَّ السمكة المفترسة باغتته وعضته أثناء قيامه بسحبها من الماء.

من جهة أخرى دعا ناطقٌ باسم هيئة الإنقاذ الطبي الجوية (لايف فلايت) السياح لأخذ الحذر أثناء السباحة أو صيد الأسماك، وقال إنَّ غواصاً لقى حتفه في يوليو الماضي أثناء قيامه بالصيد بالحربة قرب الجزيرة.

يذكر أن سواحل أستراليا شهدت قبل هذه الحادثة بـ9 أيام مقتل أحد هواة الأمواج بعدما هاجمه القرش عند ساحل جولد كوست.

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