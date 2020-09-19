حنان مطاوع مرشحة لجائزة أفضل ممثلة أفريقية

كشفت أكاديمية سوتيجي عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل ممثلة أفريقية في الدورة الخامسة لجوائزها السنوية التي توزع بالتعاون مع مهرجان فيسباكو ببوركينا فاسو الذي يعد واحداً من أقدم المهرجانات في القارة السمراء.

وشهدت القائمة ترشيح الفنانة المصرية حنان مطاوع للجائزة عن دورها في فيلم قابل للكسر.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوم 14 نوفمبر القادم، بعد انتهاء عملية التصويت التي سيقوم بها 30 عضواً ينتمون لـ10 كليات فنية وإعلامية متخصصة.

كما فسحت الأكاديمية المجال أمام الجمهور للتصويت للأفضل عبر موقعها الإلكتروني لمدة شهر واحد.

من جهةٍ أخرى عبَّر أحمد رشوان مخرج الفيلم عن سعادته لترشيح حنان مطاوع للجائزة، وتمنى فوزها بها.

يذكر أن فيلم قابل للكسر من بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد حطاب، عاصم نجاتي، محمد رضوان، كريم العطار، ناجي شحاتة وغيرهم، وإخراج أحمد رشوان.

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