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“خبر صادم” لمحبي مشروبات الطاقة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة موناش الأسترالية من خطورة مشروبات الطاقة، وقالت إنّها تزيد من احتمال الإصابة بمختلف أنواع السرطان.

وأكدَّ الباحثون احتواء مشروبات الطاقة على بيروكسيد الهيدروجين المخفف (مادة كيميائية تتواجد في المبيضات) والذي يتم استخدامه في بعض مواد التنظيف والمبيضات بنسبة تزيد عن 0.5 ميليغرام، الأمر الذي يزيد من احتمال الإصابة بأنواع السرطان المختلفة بمرور الوقت.

وقال الباحثون إنَّ القانون الأسترالي يسمح بوجود 0.5 ميليغرام من بروكسيد الهيدروجين المخفف في مشروبات الطاقة وبعض الأطعمة، إلا أنَّ الدول الأخرى تسمح بأقل من هذه النسبة نظراً لتأثيره الضار على الجسم.

وطالب الباحثون الشركات المنتجة لمشروبات الطاقة باتباع معايير جديدة تجنبهم وضع بروكسيد الهيدروجين المخفف في هذه الأنواع من المشروبات

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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