تايلاند تبتكر طريقة غريبة لمحاربة تلويث الحدائق

في إطار سعيها لوضع حد لتلويث الحدائق قامت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في تايلاند بابتكار طريقة غريبة لإجبار الزوار على عدم ترك أي نفايات خلفهم بعد خروجهم من الحديقة.

حيث وضعت كاميرات مراقبة في الحدائق الوطنية لمراقبة الناس الذين يتركون النفايات خلفهم، لتقوم بعد ذلك بجمعها وإرسالها لهم بالبريد.

ونشر وزير الموارد الطبيعية والبيئة واراوت سيلبا أرتشا على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك صورةً لمجموعة من النفايات التي تم جمعها من حديقة خاو ياي الوطنية، وقال إنَّ هذه النفايات سترسل لأصحابها لأنَّهم نسوها في الحديقة.

وأكدَّ الوزير التايلاندي اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة في المرات القادمة بحق المخالفين الذين يلوثون الحدائق، وقال إنَّ هذه القرارات ستشمل السياح أيضاً.

يذكر أن القانون الحدائق الوطنية التايلاندي يعاقب الأشخاص الذين يرمون القمامة بالأماكن العامة بغرامة مالية تصل لـ16 ألف دولار أمريكي أو السجن لمدة خمس سنوات.

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