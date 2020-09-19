فيفو تطلق هاتفاً من الفئة المتوسطة بـ5 كاميرات

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Vivo Y51 2020.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 665 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Fun touch OS10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.38 بوصة ودقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت يمكن للمستخدم زيادة حجمها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبيرت تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، مستشعر للبصمات، بلوتوث، وواي فاي.

وستوفر الشركة الصينية هاتفها الجديد بألوان الأسود، الأزرق المتدرج، والأبيض اللؤلؤي.

يذكر أن فيفو ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر 220 دولارا أمريكيا.

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