غوغل تستبدل خدمة Black Music بـYouTube Music

أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن إيقاف خدمة Black music واستبدالها بخدمة YouTube Music.

وقالت الشركة الأمريكية إنَّ خدمة Black music ستتوقف بشكل تدريجي في الفترة الممتدة من أكتوبر القادم وحتى نهاية العام الجاري.

وسترسل الشركة الأمريكية إشعاراً للمستخدمين قبل حذف الخدمة لتتيح لهم نقل بياناتهم لخدمة YouTube Music أو حذفها بشكل نهائي، حيث سيكون بمقدورهم نقل مكتبة الوسائط الخاصة بهم للخدمة الجديدة، بما فيها قوائم التشغيل، تحميلات الموسيقى الخاصة بهم والتوصيات.

وأكدّت غوغل إمكانية نقل الموسيقى التي تم شراؤها أو تحميلها من خدمة Play Music بشكل مباشر للخدمة الجديدة.

يذكر أن غوغل ستتيح المجال للمستخدمين للقيام بعملية النقل بشكل مباشر على موقع Play Music الإلكتروني.

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