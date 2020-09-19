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غوغل تستبدل خدمة Black Music بـYouTube Music

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن إيقاف خدمة Black music واستبدالها بخدمة YouTube Music.

وقالت الشركة الأمريكية إنَّ خدمة Black music ستتوقف بشكل تدريجي في الفترة الممتدة من أكتوبر القادم وحتى نهاية العام الجاري.

وسترسل الشركة الأمريكية إشعاراً للمستخدمين قبل حذف الخدمة لتتيح لهم نقل بياناتهم لخدمة YouTube Music أو حذفها بشكل نهائي، حيث سيكون بمقدورهم نقل مكتبة الوسائط الخاصة بهم للخدمة الجديدة، بما فيها قوائم التشغيل، تحميلات الموسيقى الخاصة بهم والتوصيات.

وأكدّت غوغل إمكانية نقل الموسيقى التي تم شراؤها أو تحميلها من خدمة Play Music بشكل مباشر للخدمة الجديدة.

يذكر أن غوغل ستتيح المجال للمستخدمين للقيام بعملية النقل بشكل مباشر على موقع Play Music الإلكتروني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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    الجراد الكبير عالي الجودة والجراد المتوسط ة الصغير بطيء الحركة .

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