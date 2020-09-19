نانسي عجرم تتصدر الترند العالمي

حققت الحفلة التي أحيتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على تطبيق تيك توك يوم الجمعة 18 سبتمبر الجاري نجاحاً كبيراً ساهم في تصدر نانسي للترند العالمي في لبنان تحت هاشتاغ حفل نانسي تيك توك، بالإضافة لتصدر ذات الوسم الترند في السعودية بـ5000 تغريدة نشرت بعد ساعة واحدة من انتهاء الحفل.

وأقامت نانسي الحفلة في منطقة قريبة من العاصمة بيروت، وتميزت بتنظيمها الكبير والاحترافي، حيث قسمت لخمس محاور أطلق عليها تطبيق تيك توك اسم Break، وظهرت نانسي بلباسٍ مختلفٍ في كل محور من محاور الحفلة.

واختارت الفنانة اللبنانية لإطلالتها الألوان الزاهية المليئة بالحب والفرح، معتمدةً على تصاميم المصمم اللبناني حسين بظاظا.

وقدمت نانسي خلال الحفلة باقة من أغانيها الرائعة التي تم توزيعها بطريقة جديدة وتفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبيرٍ.

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم ستعرض الحفلة بعد 3 أيام على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

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