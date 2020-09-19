سوني تطلق كاميرا متطورة لعشاق التصوير الاحترافي

في إطار سعيها لمنافسة شركتي Canon وNikon، قامت شركة سوني اليابانية بإطلاق كاميرا جديدة متطورة مناسبة لعشاق التصوير الاحترافي أطلقت عليها ac7.

وجاءت الكاميرا الجديدة بتصميم كلاسيكي، واحتوت على أزرار ومفاتيح تحكم دائرية الشكل صنعت من المعدن والبلاستيك.

وستعمل الكاميرا الجديدة بمعالج BIONZ X سريع الأداء، وستأتي بشاشة عرض بحجم 3 بوصة.

وزودت الشركة اليابانية كاميراتها الجديدة بحساس تصوير أساسي بدقة 24.2 ميغا بيكسل، يساعد المستخدم على التقاط صور بدقة عالية في ظروف الإضاءة المنخفضة، بالإضافة لتسجيل فيديوهات بدقة 4K وبمعدل 30 إطار في الثانية، وفيديوهات بدقة 1080 بيكسل بمعدل 120 إطار في الثانية.

وتتميز هذه الكاميرا باحتوائها على ميزات التركيز البؤري والتركيز التلقائي للصورة، بالإضافة لميزات تعتمد على التركيز الصناعي لتحديد هوية الأجسام في الصور والتركيز عليها.

وستحتوي الكاميرا الجديدة على منفذ لتركيب بطاقة ذاكرة خارجية، منفذ USB 3.2 Gen1، منفذ Micro HDMI، شريحة NFC للاقتران القريب مع الأجهزة، شرائح تجعلها تتصل بشبكات WiFi 802.

يذكر أن الشركة اليابانية لم تفصح عن موعد إطلاق الكاميرا الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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