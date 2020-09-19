منوعات

لا تُهمل “ضوضاء الأذن المستمرة”.. وراجع الطبيب فورا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الطبيب الروسي فلاديمير زايتسيف إنَّ الضوضاء المستمرة في الأذن أو سماع الشخص لما يقوله بقوة قد يكون دليلاً على إصابته بورمٍ في الدماغ.

وأكدَّ الطبيب الروسي على أنَّ هذه الحالة طبيعية في حال اختفت الأعراض مباشرةً.

ودعا فلاديمير زايتسيف الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة بشكل مستمر لمراجعة الطبيب لأنَّها قد تكون مقدمة لاحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية أو ارتفاع حاد بمستوى ضغط الدم، أو قد تدل على وجود ورم في الدماغ.

وأوضح الطبيب الروسي أنَّ الأشخاص الذين يعانون من ضعف جدران الأوعية الدموية أو أمراض عصبية هم الأكثر تعرضاً لهذه الحالة، وبرر حدوثها بانضغاط الجزء العنقي من العمود الفقري، أو انسداد تجويف الأنبوب السمعي أو تراكم الشمع في الأذن.

وأكدَّ فلاديمير زايتسيف دور استشارة الطبيب بسرعة في علاج المشكلة دون ألم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك