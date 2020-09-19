لا تُهمل “ضوضاء الأذن المستمرة”.. وراجع الطبيب فورا

قال الطبيب الروسي فلاديمير زايتسيف إنَّ الضوضاء المستمرة في الأذن أو سماع الشخص لما يقوله بقوة قد يكون دليلاً على إصابته بورمٍ في الدماغ.

وأكدَّ الطبيب الروسي على أنَّ هذه الحالة طبيعية في حال اختفت الأعراض مباشرةً.

ودعا فلاديمير زايتسيف الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة بشكل مستمر لمراجعة الطبيب لأنَّها قد تكون مقدمة لاحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية أو ارتفاع حاد بمستوى ضغط الدم، أو قد تدل على وجود ورم في الدماغ.

وأوضح الطبيب الروسي أنَّ الأشخاص الذين يعانون من ضعف جدران الأوعية الدموية أو أمراض عصبية هم الأكثر تعرضاً لهذه الحالة، وبرر حدوثها بانضغاط الجزء العنقي من العمود الفقري، أو انسداد تجويف الأنبوب السمعي أو تراكم الشمع في الأذن.

وأكدَّ فلاديمير زايتسيف دور استشارة الطبيب بسرعة في علاج المشكلة دون ألم.

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