اعتقال “سبايدر مان” تسلّق ناطحة سحاب دون معدات أمان

اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصاً لم تكشف هويته لُقِبَ بسبايدرمان لتسلّقه ناطحة سحاب بدون معدات أمان.

حيث قام سبايدر مان الفرنسي يوم 18 سبتمبر الجاري بتسلق برج مونبارناس الذي يعد أعلى ناطحة سحاب في العاصمة الفرنسية باريس بطولٍ يصل إلى 210 متر.

وفور انتشار الخبر أحاطت الشرطة وسيارات الإسعاف بالبرج الذي اكتمل بناؤه عام 1973، ليتدخلوا بشكلٍ فوري في حال تعرض المتسلّق المجهول لخطر السقوط.

وفور وصول سبايدر مان الفرنسي لقمة البرج قامت الشرطة باعتقاله، ووجهت إليه تهمة تسلق مبنى بشكلٍ غير قانوني.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار عدة فيديوهات تظهر سبايدر مان وهو يتسلق البرج الشهير بيديه فقط، وعبر رواد تلك المواقع عن إعجابهم بجرأة وقوة قلب المغامر الفرنسي.

يذكر أنَّ الفرنسي آلان روبرت البالغ من العمر 58 عاماً كان السبّاق لتسلّق برج مونبارناس، إذ تسلّقه مرتين عامي 1995 و2015.

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