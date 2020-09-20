دراسة: التدخين يرفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

حذرت دراسة جديدة من أن المدخنين معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بنزيف داخل أدمغتهم يسمى النزيف تحت العنكبوتية (SAH).

ويعد النزف تحت العنكبوتية شكلا من أشكال السكتة الدماغية التي يمكن أن تهدد الحياة. ونشرت الدراسة التي تحمل عنوان “التدخين يتسبب في الوفاة بنزيف تحت العنكبوتية: دراسة حالة السيطرة على التوائم الفنلندية” في مجلة Stroke الصادرة عن الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية، وفق ما جاء في “روسيا اليوم” نقلا عن “ديلي ساينس”.

في دراسة أجريت عام 2010 على ما يقرب من 80.000 توأم من الدنمارك وفنلندا والسويد، أشارت النتائج إلى أن النزف تحت العنكبوتية له علاقة أكبر بعوامل الخطر الخارجية ولا علاقة لها بالتأثير الجيني.

ويشترك التوائم إما في كل جيناتهم أو نصفها، لذا فهي ذات قيمة للدراسات المصممة لتقييم دور العوامل الوراثية مقابل العوامل البيئية في تطور المرض.

وفي هذه الدراسة، سعى الباحثون إلى توضيح العوامل المعنية عندما عانى توأم واحد فقط من نزيف قاتل في الدماغ وافترضوا أن التدخين، أهم عامل خطر بيئي، يمكن أن يلعب دورا مهما في ذلك.

واستخدمت هذه الدراسة بيانات الرعاية الصحية من Finnish Twin Cohort ، وهي قاعدة بيانات وطنية تضم 32،564 فردا، بينهم 16282 توأما من نفس الجنس في فنلندا، والذين ولدوا قبل عام 1958 وعلى قيد الحياة في عام 1974، وتتبعوا بياناتهم لأكثر من 42 عاما بين 1976 و2018.

المصدر: الكونسلتو

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