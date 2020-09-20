إليك قائمة بأفضل تطبيقات الويندوز 10 المُتاحة للتثبيت مجاناً

هُناك الكثير من تطبيقات الويندوز الموجودة في الوقت الحالي والمُتاحة للتحميل بشكل مجاني والتي يُمكن من خلالها تحسين تجربتك وتعزيز أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك ولكن نظراً لوجود العديد من الفئات والتطبيقات المتاحة فقد تُواجه صعوبة كبيرة في العثور على أفضل التطبيقات لتلبية احتياجاتك الخاصة في المجالات المُختلفة لذا في هذا المقال سنتطرق إلى أفضل تطبيقات الويندوز 10 التي يُمكن أن تُساعدك على استغلال حاسوبك بشكل أفضل.

أفضل تطبيقات الويندوز 10 المُتاحة للتثبيت:

1. Microsoft To Do

إذا لم يكن لديك بالفعل تطبيق للتخطيط وإنشاء القوائم وإدارتها فإن تطبيق Microsoft To Do يُعد خيار رائع جداً وشخصياً أعتبره من أفضل تطبيقات الويندوز على الإطلاق، يُتيح لك هذا التطبيق زيادة إنتاجيتك وتقليل مستويات التوتر لديك حيث يُوفر لك مُخطط يومي مُخصص مع المهام التي تقوم بكتابتها بجانب إمكانية مُزامنة المهام بين البريد الإلكتروني في Outlook أي أنه باختصار هذا التطبيق يُساعدك على تنظيم يومك.

لتثبيت التطبيق من خلال: هذا الرابط

2. Duolingo

ننتقل الآن لتطبيق Duolingo الغني عن التعريف والمُتخصص في تعلم اللغات، فإذا كُنت بالفعل تُحاول تحسين مهاراتك اللغوية فهذا التطبيق المجاني قد يكون هو بالضبط ما تحتاجه لأنه يتبع نهج جميل جداً في التعلم وذلك من خلال لعب الكثير من الألعاب إلى جانب تقديم الكثير من المكافآت والإنجازات عن طريق الإجابة عن مجموعة متنوعة من الاختبارات.

لتثبيت التطبيق من خلال: هذا الرابط

3. Microsoft Sticky Notes

يُتيح لك هذا التطبيق الرائع إنشاء ملاحظات لاصقة رقمية كتذكيرات ثم وضعها على شاشة سطح المكتب لديك، والمُميز أن الإصدار الأخير من هذا التطبيق يأتي مع بعض الأدوات الجديدة بما في ذلك القدرة على تثبيت مُلصقاتك على شاشة البدء وإنشاء ملاحظات باستخدام قلم Surface وتوصيل الملاحظات بالمواقع أو المستندات للحصول على معلومات إضافية، والجميل أنه يُمكنك حتى مُزامنة الملاحظات الملصقة عبر أجهزة ويندوز الخاصة بك.

لتثبيت التطبيق من خلال: هذا الرابط

4. Fresh Paint

هذا التطبيق كان شائع جداً على ويندوز 8 ولكنه بكل تأكيد أفضل على ويندوز 10 حيث يُتيح لك تطبيق الرسم هذا الاختيار من بين مجموعة مُتنوعة من اللوحات وحزم الأنشطة لتلوين التصميمات أو العمل من الألف إلى الياء أو يُمكنك تحميل الرسومات الخاص بك والتعديل عليها، بطبيعة الحال لا يُمكن للتطبيق أن يحل محل شيء مثل الفوتوشوب ولكن هذا لا يمنع من أنه تطبيق مُمتع ومُفيد للغاية في حد ذاته.

لتثبيت التطبيق من خلال: هذا الرابط

5. Adobe Photoshop Express

على الرغم من أنك قد تضطر إلى الدفع مُقابل الوصول إلى مجموعة Adobe الكاملة الخاصة بالتصميم إلا أن هناك إصدار مجاني من الفوتوشوب مُتاح لنظام التشغيل ويندوز 10 والذي يُوفر لك مُعظم أدوات تحرير الصور الموجودة في الفوتوشوب الأصلي، وصدقني هذا التطبيق مُفيد للغاية إذا كنت مُعتاد على الفوتوشوب وترغب في العمل على بعض الصور في وقت أسرع.

لتثبيت التطبيق من خلال: هذا الرابط

6. PomoDuctivity

من خلال هذا التطبيق الرائع يُمكن تحسين الإنتاجية بشكل كبير خلال جلسات العمل المركزة والتي يمكن الحفاظ عليها من خلال إدارة عوامل التشتيت بشكل فعال وأخذ فترات راحة مُنتظمة، حيث يقوم التطبيق باحتساب فترات زمنية عادةً ما تكون 25 دقيقة عمل وبعدها يُنبهك للحصول على استراحة 5 دقائق ثم يُنبهك للرجوع للعمل مرة أُخرى وبطبيعة الحال يُمكن التعديل على هذه الأرقام كيفما تشاء.

لتثبيت التطبيق من خلال: هذا الرابط

7. Flipboard

تُعتبر Flipboard مجمع أخبار تم تصميمه للاستكشاف والقراءة وشخصياً أرى أنه أحد أهم وأفضل تطبيقات الويندوز حيث يُمكنك استخدامه لإنشاء مجلة مُخصصة إما من مصادر معينة أو من الموضوعات العامة مما يُوفر مزيج مثالي من الخصوصية وبطبيعة الحال هذا يُوفر لك الوقت ويتيح لك تنظيم مصادر الأخبار الخاصة بك وصولاً إلى قدر التفاصيل التي تريدها.

لتثبيت التطبيق من خلال: هذا الرابط