فيديو – تسريب هاتف جالكسي S20 FE قبل إطلاقة، أفضل صفقة من سامسونج في 2020؟

حدّثناكم أكثر من مرة سابقًا عن هاتف جالكسي S20 FE وهو الهاتف الذي سيكافئ هاتفيّ نوت 10 لايت وجالكسي S10 لايت من العام السابق، والهاتف الجديد سيحافظ على عاملين في غاية الأهمية، العامل الأول هو المواصفات المرتفعة، والعامل الثاني هو السعر المنخفض! واليوم ظهر تسريب هاتف جالكسي S20 FE بشكل كامل على يوتيوب، وها نحن نشارككم التفاصيل.

تسريب هاتف جالكسي S20 FE بشكل كامل

بعد أيام قليلة من تسريب أول صور حيّة للهاتف على تويتر تسرّب اليوم فيديو طويل يصل إلى ست دقائق يستعرض الهاتف الجديد من جميع النواحي، والفيديو بطبيعة الحال ما هو إلا تسريب لكنه تسريب فجّ للهاتف، وقد ظهر الهاتف في الفيديو باللون الأزرق القاتم ويعمل مع واجهة OneUI 2.5، وفيما يلي نشارككم الفيديو..

الفيديو قد سرد بعض أهم مواصفات الهاتف أيضًا، والتي تتلخص في كاميرا خلفية بدقة 12+12+8 ميجابيكسل إلى جانب قدوم الهاتف مع شاشة بدقة FHD+ إلى جانب مميزات أخرى عديدة، والآن نترككم مع الفيديو ومن ثم نسرد عليكم المواصفات:

مواصفات هاتف جالكسي S20 FE

• أندرويد 10 وواجهة OneUI 2.5 (من المتوقع أن يستلم ثلاث تحديثات أندرويد)

• كاميرا خلفية بدقة 12+12+12 مقسمة لرئيسية، واسعة وكاميرا تقريب

• منفذ USB-C للشحن بالتأكيد دون وجود منفذ سماعات 3.5مم

• شاشة بدقة FHD+ من نوع سوبر أموليد بتردد 120 هيرتز

• دعم التقريب حتى 30X للكاميرا

• دعم تقنية الصوت دولبي أتموس

• بطارية بسعة 4,500mAh مع دعم الشحن السريع

• دعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي

• معالج سنابدراجون 865 الرائد

• ذواكر 6/128 جيجابايت داخلية غير محددة النوع

• خامات من البلاستيك عالي الجودة على الأغلب

• حواف سميكة نسبيًا

• بعد وصوله لهواتف S20 – إليك كافة مميزات تحديث OneUI 2.5 والهواتف التي ستحصل عليه

ما رأيك إذن بعد الإطلاع على تسريب هاتف جالكسي S20 FE بالأعلى؟ حتى الآن لا نعلم السعر، لكن التوقعات تشير إلى سعر في حدود 500 دولار أمريكي أو أقل، وهي صفقة ممتازة، خصوصًا إن أخذنا في الاعتبار أن الهاتف يقدّم شاشة أفضل من شاشة نوت 20 العادي! شاركنا رأيك في التعليقات..