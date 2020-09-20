الصحة العالمية: الأطفال ذوي 5 سنوات وأقل لا ينبغي إلزامهم ارتداء كمامة للوقاية من كورونا

أفادت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إنه لا ينبغي إلزام الأطفال ذوي عمر 5 سنوات أو أقل بارتداء كمامة للوقاية من فيروس كورونا، على أساس سلامة الطفل ومصلحته العامة، والقدرة على استخدامها بشكل ملائم.

وأوضحت المنظمة وفق ما نقلت منظمة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية، أن الأطفال الذين يتراوح أعمارهم من ست سنوات إلى 11 سنة يرتدون الكمامات إذا كان هناك انتقال واسع النطاق للفيروس في المنطقة التي يقيم فيها الطفل، وقدرته على استخدامها بشكل وضمان قدر كاف من الإشراف من قِبل شخص بالغ، وتقديم تعليمات إلى الطفل بشأن كيفية ارتداء الكمامة ونزعها واستخدامها بأمان.

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