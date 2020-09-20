“نبتة أفريقية”.. هل تنقذ العالم من الفيروس القاتل؟

أفاد الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الكونغو بإطلاق اختبار “نبتة أفريقية” يعتقد أنها يمكن أن تساهم في علاج المصابين بفيروس كورونا.

ووفق وكالة “بي بي سي”، يأتي هذا التطور متزامنًا مع قفز في معدلات المصابين بالفيروس في أنحاء العالم، حيث تجاوز الرقم 30 مليون شخص، فيما بلغ عدد الضحايا 953 ألفًا.

وأصدر الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في العاصمة الكونغولية برازافيل، بيانًا يتضمن موافقته بخصوص المعايير والضوابط الخاصة باختبار بعض الأعشاب الطبية.

وقال البيان: “في حالة ثبوت سلامة وفعالية أي عقاقير تقليدية في علاج المرض يمكن المسارعة في تصنيعها”.

وأشار إلى أن المعيار الوحيد لتقرير مدى سلامة العلاجات التقليدية وفعاليتها هو إجراء الاختبارات العلمية الدقيقة.

وجاء هذا التطور بعد شهور من ترويج رئيس مدغشقر، أندريه رجولينا، لمشروب عشبي اعتبر أنه يساهم في التصدي لفيروس كورونا.

ويحتوي هذا المشروب على نبتة الشيح التي ثبتت فعاليتها في علاج الملاريا.

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