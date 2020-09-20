معالج ابل A14 بيونيك – كل ما تود معرفته عن المعالج الجديد!

في مؤتمر ابل الأخير، أعلنت الشركة عن جهاز ايباد اير iPad Air الجديد الذي بحمل معالج ابل A14 بيونيك الذي سيكون متواجداً أيضاً في هواتف ايفون 12 القادمة. وإليك ما نعرفه حتى الآن حول هذا المعالج بحسب ما اعلنت ابل.

معالج A14 بيونيك .. أول معالج بتقنية 5 نانومتر

هذه تقريباً هي المرة الأولى التي تكشف فيها ابل عن معالج جديد لها ويأتي أولاً في سلسلة الايباد قبل الايفون. لكن عام 2020 الغريب واضطراب الخطة الزمنية لأبل أدى إلى تأخر الإعلان عن هواتف ايفون 12 الجديدة.

معالج ابل A14 بيونك هو أول معالج في سوق الهواتف الذكية يأتي بتقنية معالجة 5 نانومتر عوضاً عن تقنية 7 نانومتر المستخدمة في معالجات أخرى عالية الأداء.

معالج ابل A14 بيونيك هو معالج سداسي النواة: نواتان مخصصتان للأداء العالي والمهام الثقيلة، وأربعة أنوية للمهام العادية وأكثر توفيراً للطاقة.

على مستوى الأداء الفعلي قد لا تكون هناك فوارق كبيرة مقارنة بالإصدار السابق A13 وهو ما أظهرته بالفعل اختبارات أداء المعالج على ايباد اير، وقد يكون أيضاً السبب وراء مقارنة ابل للمعالج الجديد بمعالج A12 الصادر قبل عامين من حيث الأداء ومعالجة الرسوميات.

معالج A14 أفضل من معالج A12 بنحو 40% على مستوى الأداء، وحوالي 30% على مستوى معالجة الرسوميات، في حين أن تلك الفوارق أقل عند المقارنة مع معالج A13 العام الماضي.

الميزة الأخرى في معالج ابل A14 بيونيك هو استهلاك الطاقة بشكل أقل، رغم ذلك قد يكون ذلك في نطاق ضيق يعادل 10% تقريباً.

المواصفات الأخرى للمعالج