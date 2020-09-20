سامسونغ تطلق أحدث جهاز قابل للطي

أصدرت شركة سامسونغ أحدث هاتف قابل للطي Galaxy Z Fold 2 وبدأت بطرحة الجمعة في أسواق الولايات المتحدة وبعض أسواق آسيا و أوروبا ومن المتوقع أن يصل الى 80 دولة اخرى نهاية أكتوبر.

ويبلغ ثمن الهاتف الجديد في كوريا الجنوبية 2040 دولار وتلقت سامسونغ نحو 80 الف طلب شراء خلال 5 أيام بعد أن عرضته للطلب المبكر عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

ويحتوي الجهاز على العديد من الميزات أبرزها احتوائه على شاشة قابلة للطي بقياس 7.6 بوصة ومحمية بزجاج UTG الخاص المقاوم للصدمات والخدوش بالإضافة الى شاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة.

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