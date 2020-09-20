بيل غيتس : كورونا يتسبب بخسارة 20 عاماً من التقدم في مكافحة الفقر

قال المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس أن جائحة كورونا عرقلت التقدم في مكافحة الفقر والمرض 20 عاماً وأن العالم تراجع رغم محاولاته في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة بيل وميليندا غيتس نُشر الأسبوع الماضي فإن نسبة الفقر زادت بحوالي 7% بسبب تفشي الفيروس وتظهر البيانات أن التداعيات الإقتصادية للجائحة تعزز عدم المساواة وتضرر النساء والأقليات العرقية.

ويدعو التقرير الذي يصدر سنوياً عن المؤسسة الى التعاون العالمي في تطوير اللقاحات و العلاجات وعمليات التشخيص وتوزيعها بناءً على الحاجة وليس القدرة الشرائية في إشارة الى أن الأزمة عالمية مشتركة وتحتاج استجابة عالمية مشتركة.

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